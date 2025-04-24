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Diyadin'de Gıda Denetimi: Son Kullanma Tarihleri ve Hijyen Kontrolleri Yapıldı

Diyadin'de Gıda Denetimi: Son Kullanma Tarihleri ve Hijyen Kontrolleri Yapıldı
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Ağrı Diyadin İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini ve hijyen koşullarını denetledi. Yapılan kontrollerde bazı işletmelerde eksiklikler tespit edildi.

Ağrı Diyadin İlçe Tarım Müdürlüğü, son kullanma tarihi ve hijyen kurallarına yönelik denetim yaptı

Diyadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere raflardaki ürünlerin son kullanma tarihlerini, hijyen koşullarını ve muhafaza şartlarını inceledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yapılan kontrollerde bazı işletmelerde küçük çaplı eksikliklere rastlandığını, bu işletmelere gerekli uyarıların yapıldığını belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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