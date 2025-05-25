Diyadin'de Bahar Şenliği Coşkusu

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünün yüksek rakımlı Çoban Yaylası mezrasında bahar şenliği düzenlendi. Ağrı Türk Kızılay Şubesi ile Diyadin Kızılay İlçe Başkanlığı'nın ortaklaşa ilkini düzenlediği şenlik büyük ilgi gördü.

Çoban Yaylası'nda gerçekleşen etkinlikte Kızılay'ın gönüllü ekipleri erken saatlerden itibaren hazırlıklara başladı. Bahar şenliğine Ağrı Türk Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı, Diyadin Kızılay İlçe Başkanı Suat Özden, ilçe genelinden gelen öğretmenler, köy halkı, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek amacıyla düzenlenen bahar şenliğinde alanda kurulan stantlar ve sosyal etkinlik alanları hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekti. Etkinlik boyunca Kızılay Aşevi tarafından gelen misafirlere sıcak yemek ikram edildi. Menüde yöresel lezzetlerin yanı sıra her yaştan katılımcıya hitap eden yiyecekler yer aldı. Ayrıca serinlemek isteyen vatandaşlara gün boyu limonata dağıtıldı. Şenlik alanına kurulan gölgelikler ve oturma alanlarında vatandaşlar aileleriyle birlikte dinlenerek sohbet etti. Atla gezme imkanı da bulan ziyaretçiler, bu anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Çocuklar için şenlik eğlenceye dönüştü

Etkinlikte en büyük ilgiyi ise çocuklara yönelik hazırlanan aktiviteler gördü. Palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve uçurtma uçurma alanı çocukların gün boyunca eğlenceli vakit geçirmesini sağladı. Gökyüzünü süsleyen rengarenk uçurtmalar görsel bir şölen oluşturdu. Kızılay ekipleri de ücretsiz olarak çocuklara dondurma dağıttı.

Kızılay yetkilileri, İHA muhabirine yaptıkları açıklamalarda bu tür sosyal etkinliklerin hem çocukların gelişimine hem de kırsal alanlarda toplumsal bağların kuvvetlenmesine önemli katkılar sağladığını belirttiler. Vatandaşlar ise, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, benzeri etkinliklerin daha sık yapılmasını istediler.

Organizasyonun gelecek yıllarda da devam etmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. - AĞRI