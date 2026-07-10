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Diyadin'de denetimler aralıksız sürdürülüyor

Diyadin'de denetimler aralıksız sürdürülüyor
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Ağrı Diyadin Kaymakamlığı koordinesinde yapılan denetimlerde 4 bin 520 kişi ve 2 bin 802 araç sorgulandı, trafik cezaları kesildi ve kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı.

Ağrı Diyadin Kaymakamlığı koordinesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik kolluk kuvvetlerince yürütülen denetim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Diyadin'de gerçekleştirilen uygulamalarda 4 bin 520 kişi ile 2 bin 802 araç sorgulandı. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 23 araca toplam 296 bin 327 TL idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

Denetimler kapsamında ayrıca 11 toplu taşıma aracı, 9 tarım aracı, 12 tonajlı araç ve 3 motosiklet kontrol edildi. Motosiklet sürücülerine güvenli sürüş ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında 4 köyde 12 kadın vatandaşa KADES uygulaması tanıtıldı ve uygulamanın mobil cihazlara yüklenmesi sağlandı.

Diyadin Kaymakamlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik denetim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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