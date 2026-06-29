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Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına kınama

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra ve Dera illerine düzenlediği saldırıları kınayarak, bu saldırıların uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlali olduğunu bildirdi. Bakanlık, saldırıların sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra ve Dera illerine düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınayarak, saldırıların uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra ve Dera illerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğini hedef alan saldırılarının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Saldırıların Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe saydığı vurgulanan açıklamada, "Bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlalini teşkil etmektedir" denildi.

Bakanlık açıklamasında, Suriye'nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeleri ve bölgenin istikrarını hedef alan saldırıların sona erdirilmesi çağrısı yapılarak, "Bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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