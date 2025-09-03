Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a Başsağlığı Mesajı

Dışişleri Bakanlığınca, Sudan'da meydana gelen toprak kayması sonucunda çok sayıda Sudanlının hayatını kaybetmesinden dolayı Sudan halkına baş sağlığı dilekleri sunuldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sudan'ın Orta Darfur eyaletinin Jebel Marra bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucunda çok sayıda Sudanlının hayatını kaybetmesinden ve oluşan zarardan büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Sudan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA