Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı." - ANKARA

