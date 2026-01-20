Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel