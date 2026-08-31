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Fidan ve Suudi mevkidaşı Mekke Anlaşması toplantısında bir araya geldi

Fidan ve Suudi mevkidaşı Mekke Anlaşması toplantısında bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü. Görüşme, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı çerçevesinde gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk toplantısını bugün gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısının kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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