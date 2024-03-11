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Diş hekiminin ölümüyle ilgili eşi ve 1 kişi tutuklandı

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Gazipaşa'nın tanınmış isimlerinden Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Kalaycı'nın eşi Ayşe K. ile Mehmet K. isimli bir kişi tutuklandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde diş hekiminin evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi ile 1 kişi tutuklandı.

Gazipaşa'da 7 Ocak tarihinde Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Cuma günü gözaltına alınan Kalaycı'nın eşi Ayşe K. ve F.U. isimli kadın ile Mehmet K., polisin yoğun güvenlik önlemleri arasında Gazipaşa Adliyesine getirildi. 2'si kadın 3 şahsın savcılık tarafından ifadesi alındı. F.U. isimli kadın savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Kalaycı'nın eşi Ayşe K. ve Mehmet K. mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ayşe K. ve Mehmet K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 7 Ocak tarihinde İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 4'üncü katında yaşanmıştı. Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'ya ulaşamayan yakınları polise haber vermişti. Kalaycı'nın yaşadığı binaya gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım istemişti. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, Kalaycı'yı başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulmuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kalaycı Gazipaşa Suç 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

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