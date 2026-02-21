Alper Eminoğlu'nun anne acısı
Erzurum'un sevilen isimlerinden Fatma Eminoğlu (91) için Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye birçok kişi katıldı ve Eminoğlu Ailesi, merhume için son görevlerini yerine getirdi.
Erzurum'un sevilen isimlerinden ve Diş Hekimi Alper Eminoğlu'nun annesi Fatma Eminoğlu (91) hayatını kaybetti. Merhume için Narmanlı Cami'nde cenaze namazı kılındı.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Diş Hekimi Alper Eminoğlu'nun annesi Fatma Eminoğlu'nun Narmanlı Camii'ndeki cenaze namazına Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, Diş Hekimi Mahmut Yılmaz, iş insanı Muammer Cindilli, Rahmi Dumlu, tarihçi -yazar Abdurrahman Zeynal, Eminoğlu Ailesi, yakınları, eş ve dostları katıldı.
Merhume Fatma Alperoğlu'nun cenazesi Asri Mezarlıktaki Aile Mezarlığı'nda defnedildi. - ERZURUM