Haberler

Alper Eminoğlu'nun anne acısı

Alper Eminoğlu'nun anne acısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un sevilen isimlerinden Fatma Eminoğlu (91) için Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye birçok kişi katıldı ve Eminoğlu Ailesi, merhume için son görevlerini yerine getirdi.

Erzurum'un sevilen isimlerinden ve Diş Hekimi Alper Eminoğlu'nun annesi Fatma Eminoğlu (91) hayatını kaybetti. Merhume için Narmanlı Cami'nde cenaze namazı kılındı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Diş Hekimi Alper Eminoğlu'nun annesi Fatma Eminoğlu'nun Narmanlı Camii'ndeki cenaze namazına Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, Diş Hekimi Mahmut Yılmaz, iş insanı Muammer Cindilli, Rahmi Dumlu, tarihçi -yazar Abdurrahman Zeynal, Eminoğlu Ailesi, yakınları, eş ve dostları katıldı.

Merhume Fatma Alperoğlu'nun cenazesi Asri Mezarlıktaki Aile Mezarlığı'nda defnedildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar

Görüntü Türkiye'den! Sabah bu esrarengiz manzaraya uyandılar
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?

Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar

Görüntü Türkiye'den! Sabah bu esrarengiz manzaraya uyandılar
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Otobüste köpekli yolcu krizi! 'Savcıyım, polis benim emrimde' deyip tehditler yağdırdı

"Polis benim emrimde" deyip otobüste tehditler yağdırdı