Dipsiz Göl Şelalesi Ziyaretçilerini Bekliyor

Dipsiz Göl Şelalesi Ziyaretçilerini Bekliyor
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Dipsiz Göl Şelalesi Ziyaretçilerini Bekliyor
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Sivas'ın doğal güzelliklerinden biri olan Dipsiz Göl Şelalesi, karların erimesiyle coşarak ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bahar aylarında sunduğu masalsı manzara ve huzur veren atmosfer ile dikkat çeken şelale, doğayla iç içe bir deneyim sunuyor.

Dipsiz göl şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

SİVAS - Sivas'ın nadide güzelliklerinden olan Dipsiz Göl Şelalesi, karların erimesiyle birlikte coştu. Çevresindeki ağaçlarla birlikte masalsı bir manzara sunan şelale, ziyaretçilerini bekliyor.

Kent merkezine 86 kilometre uzaklıkta bulunan ve Doğanşar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dipsiz Göl Şelalesi, her mevsim doğanın farklı bir yüzünü sergileyerek kendine hayran bırakıyor. Doğal güzellikleri ve huzur veren atmosferiyle bölgenin incisi olan bu şelale, ziyaretçilerine adeta masalsı bir manzara sunuyor. Rengarenk çiçeklerle bezeli doğası, kuş cıvıltılarıyla birleşerek adeta bir görsel ve şölen yaşatan şelale, bahar aylarında farklı bir güzelliğe bürünüyor. 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillenen Dipsiz Göl Şelalesi, ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Dipsiz Göl Şelalesi'ne ilk defa gittiğini ifade eden Cihan Biçer, "Dipsiz Göl Şelalesi'nin kış aylarında fotoğraflarını görmüştüm. Bugün de boş zamanımı değerlendirmek için buraya geldim. Burayı çok beğendim. Doğayla iç içe olduğunuzu ve huzurlu hissediyorsunuz. Kuş sesleri, çiçekler, böcekler, suyun akışı insana huzur veriyor. Daha öncesinde internette görmüştüm. Doğal bir güzellik, huzurlu ve ailemizle vakit geçirebileceğimiz bir yer. Ayrıca fotoğraflar çekinebileceğimiz bir yer. Ben burayı çok beğendim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - Yerel
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