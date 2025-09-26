Dinar'da Halk Günü Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Valiliği tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen halk günü toplantısı bu ay Dinar ilçesinde yapıldı.

Toplantı Dinar Kaymakamlığı ev sahipliğinde yapıldı. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Vali Yiğitbaşı, protokol üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen toplantıda vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyerek çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili birimlere talimat verdi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR