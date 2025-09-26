Haberler

Dinar'da Halk Günü Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen halk günü toplantısı, Dinar ilçesinde yapıldı. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyerek ilgili birimlere talimat verdi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen halk günü toplantısı bu ay Dinar ilçesinde yapıldı.

Toplantı Dinar Kaymakamlığı ev sahipliğinde yapıldı. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Vali Yiğitbaşı, protokol üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen toplantıda vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyerek çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili birimlere talimat verdi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
