Dinar'da eğitim faaliyetleri değerlendirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, Kaymakam Hasan Uğuz ile eğitim faaliyetlerini değerlendirdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eğitim faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri Dinar Kaymakamı Hasan Uğuz'u makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette eğitim öğretim faaliyetleri, kurum denetimleri ve ilçedeki eğitim çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Uğuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalara her zaman destek verdiklerini ifade etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

