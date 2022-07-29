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Din görevlileri kıyasıya yarıştı

Din görevlileri kıyasıya yarıştı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Bilecik genelinde din görevlileri arasında "Bilgi Yarışması" düzenlendi.

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Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Bilecik genelinde din görevlileri arasında "Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Komisyon başkanlığını İl Müftüsü Vekili İbrahim Özen'in yaptığı yarışmada Müftü Yardımcı Aysel Hacıömeroğlu, Şube Müdürü Şerafettin Karagöz, Vaiz Emin Dinç ve Din Hizmetleri Uzmanı Hakkı Şener komisyon üyesi olarak görev yaptı. Osmanlı Erkek Hafızlık Kuran Kursunda yapılan yarışmada İnhisar Küçük Cami İmam Hatibi Rıdvan Dalmış birinciliği, Pazaryeri Kınık Cami İmam Hatibi Muhammed Küçükkaya ikinciliği ve Bozüyük Malhun Hatun Kur'an Kursu Öğreticisi Tuğba Bosnalı ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışma birincisi 5 Eylül 2022 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirleyeceği merkezlerde final yarışmasına katılarak Bilecik ilini temsil edecek. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Özen Bilecik Müftü Yerel Haberler

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