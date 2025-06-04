Din Eğitimcisinin Nitelikleri Paneli Bilecik'te Düzenlendi

Din Eğitimcisinin Nitelikleri Paneli Bilecik'te Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 'İlahiyat Öğrencilerinin Gözünden Din Eğitimcisinin Nitelikleri' konulu bir panel düzenledi. Panelde din eğitimcilerinin taşıması gereken nitelikler ve rehberlik rolleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından 'İlahiyat Öğrencilerinin Gözünden Din Eğitimcisinin Nitelikleri' başlıklı panel gerçekleştirildi.

Fakülte Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kasım Kocaman'ın moderatörlüğünde yapıldı.Panele, son sınıf öğrencileri Vahide Gül Düzen, Merve İrem Aktaş, Beyzanur Koç, Rabia Özkul ve Berna Özak panelist olarak katılarak, ilahiyat öğrencilerinin perspektifinden din eğitimcisinin taşıması gereken nitelikleri ele alındı. Panelde, din eğitimcilerinin temel ilahiyat alan bilgisine hakim, genel kültür açısından donanımlı, pedagojik formasyon konusunda yeterli ve mesleki etik değerlere sahip bireyler olması gerektiği vurgulandı. Öğrenciler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde bilgi, değer ve eylem bütünlüğünün önemine dikkat çekerek, din görevlileri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin rehberlik ve rol model sorumluluğuna sahip olmaları gerektiğini dile getirildi.

Programın kapanış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baş, panelist öğrencileri tebrik ederek sunumlarını takdirle karşıladığını belirtti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in rehberliğinin tüm din eğiticileri için örnek teşkil ettiğini ifade eden Prof. Dr. Baş, programa katılım sağlayan tüm öğrencilere teşekkür ederek etkinliği sonlandırdı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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