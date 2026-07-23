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Nahçıvan'da Türkiye'ye giden tırda 53 kilo metamfetamin ele geçirildi

Nahçıvan'da Türkiye'ye giden tırda 53 kilo metamfetamin ele geçirildi
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İran'dan Nahçıvan üzerinden Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'na girmesi planlanan bir tırda, 'alkolsüz içecek' maskesiyle taşınan 53 kilo 817 gram sıvı metamfetamin bulundu. Gümrük kapısında risk analizi ve narkotik köpekleriyle yapılan detaylı aramada yakalanan uyuşturucuya el konulurken, tır sürücüsü Azerbaycan makamlarınca gözaltına alındı.

Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR)- İran'dan yola çıkarak Nahçıvan üzerinden Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapması planlanan yabancı plakalı bir tırda, 53 kilogram 817 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, resmi evraklarında "alkolsüz içecek" taşıdığı beyan edilen transit tır, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Şahtahtı Gümrük Kapısı'nda risk analizi ve istihbarat çalışmaları kapsamında şüpheli bulunarak detaylı kontrole alındı.

İlk olarak sabit X-Ray (röntgen) sisteminden geçirilen araç, daha sonra narkotik arama köpeklerinin de katıldığı kapsamlı incelemeden geçirildi. Yapılan aramada, dorsede bulunan iki palet üzerindeki 312 plastik kap narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine tek tek kontrol edildi.

Kaplardan alınan numunelerin gümrük laboratuvarında yapılan analizleri sonucunda, sıvı görünümlü maddenin 53 kilogram 817 gram 183 miligram metamfetamin olduğu tespit edildi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, uyuşturucu yüklü tırın İran'dan hareket ederek Nahçıvan üzerinden Iğdır Dilucu Sınır Kapısı aracılığıyla Türkiye'ye giriş yapmasının planlandığı belirlendi.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, tır sürücüsü Azerbaycan adli makamlarınca gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
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