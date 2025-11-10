Haberler

Dilovası'ndaki Yangında Üç Kuzen Hayatını Kaybetti

Dilovası'ndaki Yangında Üç Kuzen Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangında yaşamını yitiren kuzenler Cansu Esatoğlu (16), Nisa (17) ve Tuğba Taşdemir'in akrabaları, olayın büyük bir katliam olduğunu ve sorumluların hesap vereceğini belirtti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde yaşanan yangında yaşamını yitiren kuzenler Cansu Esatoğlu (16), Nisa (17) ve Tuğba Taşdemir'in (18) akrabası, "Bu çocuklar patlama olurken birbirlerine sarılarak vefat etmişler. Bu büyük bir katliamdır" dedi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste cumartesi sabah saat 09.00 sıralarında yaşanan yangında yaşamını yitiren kuzenler Cansu Esatoğlu (16), Nisa (17) ve Tuğba Taşdemir'in (18) akrabası Reis Aydemir, açıklamalarda bulundu. 3 kuzenin öğrenci olmadığını, iş yerinde çalıştığını söyleyen Aydemir, "Bu iş yerinin mahalle ortasında ne işi var? Bu iş yerinin belgesi yok, çalışma izni yok. Bu çocuklar patlama olurken birbirine sarılarak vefat etmişlerdir. Bu büyük bir katliamdır. Biz bunları kınıyoruz" dedi.

Yaşanan facianın peşini bırakmayacaklarını söyleyen Aydemir, "Kim sorumluysa biz bu davanın peşine düşeceğiz. Canımız gitmiştir, acımız büyüktür. Özellikle bu iş yerinin mahalle ortasında olması çok büyük bir acıdır" diye konuştu.

"Aileler perişan, acımız büyük"

Aydemir, şöyle devam etti:

"Aileler şu anda perişan. Acımız gerçekten çok büyük. 3 gündür ayaktayız. Biz hep ölüyoruz. Fabrikaları getirip evlerimizin içine koyuyorlar. Her taraf kimyasal, patlamalar... Yazık günahtır. Çocukların sigortalarının olmadığını da biliyoruz. 16, 17, 18 yaşındaki çocukları çalıştırıp...Dilovası'nda gerçekten bir katliam var. Üzgünüz. Bu hesap sorulacak. Dengem şu anda pek yerinde değil. Ben aynı zamanda onkoloji hastasıyım. Herkesin ailesi var, kardeşleri var. Biz şu anda gerçekten zor durumdayız, acımız çok büyük. Kravatları takıp gelip 'Başınız sağ olsun' demekle olmaz. Bu takip edeceğiz."

"Asgari ücretin altında, gece-gündüz çocukları çalıştırmışlar"

Kuzenlerin asgari ücretin altında çalıştırıldığını da söyleyen Aydemir, "Asgari ücretin altında, gece-gündüz çocukları çalıştırmışlar. Bu aslında bir işkencedir. İş çıktığı gibi çocukları alıp götürüyorlarmış, gece-gündüz fark etmeden" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
