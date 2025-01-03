Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
Esad sonrası Suriye'de bir ilk
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı

Dilovası'nda Regaip Kandili Etkinliği: Çocuklara Hediyeler Dağıtıldı

Dilovası'nda Regaip Kandili Etkinliği: Çocuklara Hediyeler Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilovası İlçe Müftülüğü, Regaip Kandili dolayısıyla düzenlediği etkinlikte çocukları bir araya getirerek onlara akıllı saat, akıllı bileklik, futbol topu ve bisiklet hediye etti. Müftü Dr. İbrahim Köç, programın amacının çocukların dini ve ahlaki değerlerle donanması olduğunu belirtti.

Dilovası İlçe Müftülüğü, Regaip Kandili vesilesiyle düzenlediği programda hem çocukları hem de ilçe halkını bir araya getirdi. Çocuklara akıllı saat, akıllı bileklik, futbol topu ve bisiklet hediye edildi.

Dilovası İlçe Müftülüğü, Regaip Kandili vesilesiyle düzenlediği programla hem ilçe halkını hem de çocukları bir araya getirdi. Hira Nur Camisi'nde gerçekleşen etkinlikte, çocukların yoğun katılımı dikkat çekti. Herkesin kandilini kutlayan Dilovası İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Köç, "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların dini ve ahlaki değerlerle donanması, sevgi ve hoşgörü temelinde yetişmesi için üzerimize büyük sorumluluk düşüyor. Bu tür programlarla onların manevi dünyalarını zenginleştirmek ve camilerimizi sevdirmek en büyük hedefimizdir" dedi.

Çocuklara akıllı saat, akıllı bileklik, futbol topu ve bisiklet hediye edildi

Etkinlikte ilahiler, kandil duaları ve çocuklara yönelik özel etkinlikler yer aldı. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılarak onların mutluluğuna ortak olundu. İlçe halkı, çocuk odaklı anlamlı program düzenlediği için ilçe müftülüğüne teşekkür etti. Program çıkışında duygularını dile getiren çocuklardan bazıları, etkinliğin manevi atmosferine duydukları heyecanı paylaştı. Çocuklardan biri, "İlk kez kandil programına katıldım. Dua etmeyi ve ilahiler söylemeyi öğrendim, çok mutlu oldum" dedi.

Diğer bir çocuk ise "Camide olmak çok güzel bir duyguydu. Müftü amcanın konuşmalarını dinlerken gelecekte nasıl iyi bir insan olmamız gerektiğini anladım" diye konuştu.

Etkinlik, çocukların neşesi ve ilçe halkının manevi huzuruyla sona erdi. Program sonunda çocuklara akıllı saat, akıllı bileklik, futbol topu ve bisiklet hediye edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
img

Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif
img

Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
3 gün boyunca işkence edilip böcek yedirilen genç isyan etti

Son Dakika Haberleri

Kur'an-ı Kerim'e oturan, ayak basan adam kim, tutuklandı mı? Alanya deprem mi oldu 3 Ocak Cuma? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Ocak Osmangazi, Gemlik, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Ocak Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ferdi Tayfur, Ata Demirer küs müydü, neden küstü? MasterChef neden yok 3 Ocak Cuma? MasterChef yeni bölüm ne zaman? ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, depremin büyüklüğü kaç? Kandıralı Ferdi tutuklandı mı, suçu ne? Kandıralı Ferdi neden tutuklandı? Başkan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Başkan filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.