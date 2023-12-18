Dilovası'na Getirilen Sakal-ı Şerif ve Kutsal Emanetler Vatandaşlardan Büyük İlgi Gördü
Dilovası Belediyesi Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi Düğün Salonu'nda açılan Sakal-ı Şerif ve kutsal emanetler sergisi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Hamza Şayir, serginin önemine vurgu yaparak gelecek yıllarda tekrar ilçeye getirilmesini umut etti.
Dilovası'na getirilen Sakal-ı Şerif ve kutsal emanetler vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Sakal-ı Şerif ve kutsal emanetler sergisi, Dilovası Belediyesi Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi Düğün Salonu'nda ziyaretçilere açıldı.
Ziyarette vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakalı Şerif'in fotoğrafını çekti.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Dilovası Belediyesi olarak, Peygamberimizin Hz. Muhammed'in (S.A.S) kutsal emanetlerini Dilovası'na getirmenin, vatandaşlarla buluşturmanın mutluluk ve maneviyatını yaşadık. Çok sayıda vatandaşımızın büyük ilgi gösterdiği Peygamber Efendimiz ile alakalı her şey bizim için çok önemlidir. İnşallah ilerleyen yıllarda Sakal-ı Şerif ve kutsal emanetler sergisini yeniden ilçemize getirerek aynı gurur ve mutluluğu yaşamak nasip olur" dedi. - KOCAELİ