Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Dilan Polat'ın hesaplarına erişim engeli talebi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine, Ankara Sulh Ceza Hakimliğince sosyal medya fenomeni Dilan Polat'a ait Instagram hesabına erişimin engellenmesine karar verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dilan Polat'ın hesaplarına erişim engeli getirilmesi için başvuru gerçekleştirdi. Ankara Sulh Ceza Hakimliğince sosyal medya fenomeni Dilan Polat'a ait Instagram hesabına erişimin engellenmesine karar verildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu karar, kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle alındı. Kararın uygulanabilmesi amacıyla gerekli bildirimlerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) iletildiği öğrenildi. Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının sosyal medya platformu tarafından uygulanmasının beklendiği belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının süreci yakından takip ettiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı