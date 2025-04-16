Dikili Kaymakamı'ndan Öğrenciye Anlamlı Doğum Günü Sürprizi

Dikili Kaymakamı Cevat Gün, Bademli Mehmet Ertuğrul Denizolgun İlkokulu öğrencisi Murat Çevik için düzenlenen sürpriz doğum günü programına katılarak anlamlı bir sürprize imza attı.

Bademli Mehmet Ertuğrul Denizolgun İlkokulu öğrencisi Murat Çevik için öğretmeni ve okul yönetimi sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Okul idaresi, Dikili Kaymakamı Cevat Gün'ü de kutlamaya davet etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz ile birlikte okula giden Kaymakam Cevat Gün, Murat Çevik'i öperek doğum gününü kutladı. Sürpriz kutlama ile şaşkına dönen Murat, sevincini sınıf arkadaşları ile paylaştı. Doğum günü pastasının kesildiği, çeşitli hediyelerin verildiği kutlama, sıcak ve samimi anlara sahne oldu. Murat, kendisini yalnız bırakmayan İlçe Kaymakamı Cevat Gün başta olmak üzere tüm kurum amirlerine teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi. - İZMİR