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Dijital Mesajlaşmaların Delil Niteliği Sorgulanıyor

Dijital Mesajlaşmaların Delil Niteliği Sorgulanıyor
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Avukat Cem Duman, Yargıtay'ın verdiği bir karar ile dijital mesajlaşmaların tek başına delil niteliği taşımadığını ve güvenilir bir şekilde sunulmaları gerektiğini vurguladı. Ekran görüntülerinin delil olarak kabul edilebilmesi için ek belgelerle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Avukat Cem Duman, tehdit suçuna dair mesajlaşma kayıtlarının yalnızca fotokopi olarak sunulması, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan teyit alınmaması, mağdurun telefonunda asıllarının ve mesaj tespit tutanağının bulunmamasının beraat kararının gerekçesi olarak kabul edildiğini açıkladı.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin kararıyla dijital mesajlaşmaların tek başına delil niteliği taşımayacağı, güvenilir ve doğrulanabilir şekilde sunulmaları gerektiğinin bir kez daha vurgulandığını ifade eden Cem Duman, "Son zamanlarda herkes rahatlıkla telefonundan aldığı ekran görüntülerini mahkemeye delil olarak sunulmak istenmektedir. Ekran görüntülerinin sunulması öncelikli olarak WhatsApp aracılığıyla şantaj, tehdit ve hakaret suçlarının ispatında delil olarak gösterilmekteydi. Ekran görüntüleri üzerinde kolaylıkla oynama yapılabileceği göz önüne alındığında bu deliller mahkemelerde tek başına delil olarak kabul edilmeyecektir. Bu ekran görüntülerinin delil niteliği taşıyabilmesi için başkaca delillerle desteklenmesi gerekir. Bu çerçevede, sosyal medya yazışmalarının ekran görüntüleri elektronik olarak doğrulanmazsa ya da karakolda mesaj tespit tutanağı ile kayıt altına alınmamışsa ceza davalarında delil olarak görülmeyeceği söylenebilir" dedi.

"Artık ekran görüntüsü gibi kayıtların tek başına yeterli delil sayılması zorlaşacak"

Avukat Cem Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemli olan bir diğer husus ise, sunulan delillerin gerçekliğinin ve değiştirilmediğinin kanıtlanabilir olmasıdır. Bu nedenle yasal süreçlerde delil olarak kullanılmak üzere iletişim geçmişini saklamak ve korumak önemlidir. Bu karar, dijital delil sunumunun hukuki kriterlere uygun yapılmadığı durumlarda ceza yargılamasında güvenilir bir dayanak olamayacağını hatırlatıyor. Artık ekran görüntüsü gibi kayıtların tek başına yeterli delil sayılması zorlaşacak, telekomünikasyon kayıtlarının ve resmi doğrulamanın önemi artacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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