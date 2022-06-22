Digor Varlı köyü afet evleri suya kavuştu Kars'ta yaklaşık 15 gün susuz kalan köylüler suya kavuştu. Kars'ta yaklaşık 15 gün susuz kalan köylüler suya kavuştu. Vali Öksüz'ün talimatıyla ekipleri kısa sürede Varlı köyü afet evlerine su verdi. Kars'ın Digor ilçesine bağlı Varlı Köyü Afet Evleri'nde yaklaşık 15 gündür akmayan suyun nedeni köye ekipler gidince ortaya çıktı. Köylülerin, '15 gündür suyumuz akmıyor' feryadını duyan Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Özel İdaresi genel Sekreterliği'ne talimat vererek vatandaşların su sorunun çözülmesini istedi. Bunun üzerine harekete geçen Özel İdare ekipleri, sabah erken saatlerde Varlı köyüne ulaştı. Bölgede çalışma başlatan ekipler, afet evlerinin su ihtiyacını karşılayan boruların kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldığını tespit etti. Ekipler yaptıkları çalışmada boruları kıran kişilerin ayrıca naylon torbalar içerisinde borulara çim tıkadıkları ortaya çıktı. Ekipler uzun uğraşlar sonucu boruları temizledi, kırılan boruların onarımını yaparak köye su verdi. Yeniden sularının aktığını ifade eden köylüler, "Valimize teşekkür ediyoruz. Kısa sürede sesimizi duyarak bizlere yardımcı oldu. Su borularımız yapıldı. Afet evlerine yeniden su verildi. Allah devletimize zeval vermesin" dediler. - KARS Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 İhlas Haber Ajansı / Yerel Türker Öksüz Digor Kars su Yerel Haberler

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