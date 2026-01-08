Haberler

Digor Kaymakamı Kahraman, Çatak köyünde

Güncelleme:
Kars'ın Digor ilçesi kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Çatak köyünde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm için talimatlar verdi.

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ilçeye bağlı Çatak köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kars'ın Digor ilçesi kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde görüyor. Hane ziyaretlerinde vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyen Kahraman, sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat veriyor.

Kaymakam Kahraman'a köy ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Turan Toksoy ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Birsen Aydın Dinler de eşlik ediyor.

Ziyaretlerde Kaymakam Kahraman, devletin yatırımlarını anlatıyor. Vatandaşların kendilerinden beklentilerini dinliyor. Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'ın köy ziyaretlerini sürdüreceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

