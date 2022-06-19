Didimli Çocuklar Karne Şenliğinde Eğlendi İlk ve ortaokullar ile liselerin yaz tatiline girmesi ile karnelerini alan Didimli çocukların karne hediyesi, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'dan geldi. Çocuklar, Didim Belediyesi tarafından ilçede yaşayan öğrencilere yönelik düzenlenen karne şenliğinde eğlendi. İlk ve ortaokullar ile liselerin yaz tatiline girmesi ile karnelerini alan Didimli çocukların karne hediyesi, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'dan geldi. Çocuklar, Didim Belediyesi tarafından ilçede yaşayan öğrencilere yönelik düzenlenen karne şenliğinde eğlendi. Didim Belediyesi tarafından 17-18 Haziran'da Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen karne şenliğine yüzlerce çocuk katıldı. Çocuklar, şenlik kapsamında düzenlenen spor, balon, çamur, keçe, seramik ve dans atölyelerinde yeteneklerini sergilerken oyun alanlarında eğlendi. Şenliğin ilk gününde sahne alan Altan Show'da çocuklar kahkahalara boğuldu. TİYATRO GÖSTERİSİ Didim Belediyesi, şenliğin ikinci gününde Didimli çocukları bir tiyatro gösterisi ile buluşturdu. Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde sergilenen "Şirin Baba ve Kelebek Avcısı" isimli tiyatroda çocuklar keyifli anlar yaşadı. Şenlik boyunca çocuklara Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu da eşlik etti. ANKA / Yerel Ahmet Deniz Atabay Didim Belediyesi Cumhuriyet Yerel Haberler

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