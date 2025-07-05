Didim Devlet Hastanesi Yeni Hizmet Binasında Hasta Kabulüne Başladı

Didim Devlet Hastanesi Yeni Hizmet Binasında Hasta Kabulüne Başladı
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Aydın Didim'de sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa edilen Didim Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası, acil servis kısmında hasta kabulüne başladı. Poliklinik kısmı ise 7 Temmuz'da hizmete girecek.

Aydın'da sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli yatırımlardan biri olan Didim Devlet Hastanesi yeni hizmet binasını

hasta kabulüne başlıyor.

Yapımı tamamlanan ve Acil Servis kısmında hasta kabulü başlayan poliklinik kısmının ise 7 Temmuz Pazartesi günü hizmete açılacağı Didim Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul; taşınma süreci, teknik altyapı çalışmaları ve hasta kabul hazırlıkları hakkında başhekim ve hastane yönetiminden detaylı bilgi alarak; Didim Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Didim Devlet Hastanesi yeni hizmet binası hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Şenkul, "75 Yataklı Didim Devlet Hastanesi yeni hizmet binamız toplam 23 bin 278 metrekare kapalı alana sahip. Modern sağlık hizmetlerinin ihtiyaçlarına uygun, teknolojik donanımı ve geniş hizmet kapasitesiyle dikkat çeken ve 42 uzman hekim, 20 pratisyen hekim ve 7 diş Hekimi ile sağlık hizmeti sunacak olup, 16 erişkin yoğun bakım yatağı, 4 yenidoğan yoğun bakım küvözü, 1 transport küvözü, 42 poliklinik odası, 7 diş üniti, 31 acil müşahede odası, 3 acil muayene odası, 4 ameliyat Salonu, 2 günübirlik ameliyat masası, 1 bilgisayarlı tomografi, 2 dijital röntgen, 1 kemik dansitometre, 1 mamografi, 5 ultrasonografi ve 1 EKO cihazı ile Didim ve çevresinde yaşayan vatandaşlara daha nitelikli, erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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