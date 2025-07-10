Didim'de Yangın Öncesi Bilgilendirme Yapıldı

Didim'de Yangın Öncesi Bilgilendirme Yapıldı
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Aydın'ın Didim ilçesinde, yangına neden olabilecek etkenler hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Jandarma ve Çevre Koruma ekipleri, dikkat edilmesi gereken kuralları broşürler ile anlattı.

Aydın'ın Didim ilçesinde vatandaşlara yangına sebebiyet verebilecek olan etkenlere karşı bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı personellerince Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde bulunan vatandaşlara;

sigara ve cam atıklar gibi yangına sebebiyet verebilecek etkenlere karşı duyarlı ve dikkatli olunması konusunda bilgilendirmede bulunuldu. "Her Şey Elimizde" mottosuyla "Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar" broşürleri dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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