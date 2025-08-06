Didim'de 'Yan Baktın' Tartışması Kanlı Bitti: Genç Hayatını Kaybetti

Almanya'dan ailesiyle birlikte tatili için Aydın'ın Didim ilçesine gelen, "yan baktın" tartışmasında başına aldığı darbelerle ağır yaralanan 20 yaşındaki Poyraz Basnak, hastanede 15 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akköy Mahallesi sahilindeki bir sitede 23 Temmuz 2025 günü yaşanan olayda yürüyüş yapan 17 yaşındaki O.A. ile 18 yaşındaki P.G. iddiaya göre 'yan baktın' meselesi yüzünden sözlü tartışma yaşadı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşmek üzereyken çevredeki vatandaşların araya girmesiyle büyümeden engellenirken, her iki taraf da olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık iki saat sonra, taraflardan P.G. (18) sahilde tek başına otururken, daha önce tartıştığı O.A.'yı ve yanındaki arkadaşı P.B.'yi (20) sahilde yürüyüş yaparken gördü. Hızla olay yerinden uzaklaşan P.G., arkadaşı A.G'yi (18) çağırarak otomobille iki arkadaşı takip etmeye başladı. O.A. ve arkadaşı P.B., oturdukları sitenin hemen önünde bulunan sahil kenarına doğru yürürken, P.G. ve A.G. otomobilden inerek O.A. ve P.B.'ye saldırdı. Sadırda A.G.'nin savurduğu sopayla başından ağır yaralanan P.B., kanlar içinde yere yığıldı. Daha sonra O.A.'ya yönelen iki arkadaş, O.A.'yı da darp ettikten sonra hızla geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Poyraz Basnak, ambulansla önce Didim Devlet Hastanesi'ne, oradan da Kuşadası Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan ilk muayene ve kontroller sonrası durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Poyraz Basnak ambulansla İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Olayda Poyraz Basnak'ı ağır yaralayan A.G ise tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İzmir'de tedavisi süren Poyraz Basnak 15 günlük yaşam savaşını kaybetti. Basnak'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN