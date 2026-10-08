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Didim'de trafik ekipleri motosiklet denetimlerini gece gündüz sürdürüyor

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Didim'de trafik ekipleri motosiklet denetimlerini gece gündüz sürdürüyor
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Didim'de trafik ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini gece ve gündüz sürdürüyor. Gündüz lise önlerinde ehliyet, ruhsat, apart egzoz ve kask denetleniyor, kurallara uymayan sürücülere idari işlem uygulanıyor; gece de yoğun motosiklet alanlarında denetim sürüyor.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro amirliği ekipleri gece ve gündüz denetimlerini sürdürüyor. Gece sivil ekipler denetim yaparken, gündüz ise okul önlerinde denetimler gerçekleştiriliyor.

Didim'de motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sürdürülüyor. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro amirliği ekipleri gündüz okul önlerinde denetim yapıyor. Özellikle lise önlerinde yapılan denetimlerde motosiklet kullananların başta ehliyet ve ruhsat, apart egzoz ve kask noktasında denetimler yapılırken, kurallara uymayan sürücülere idari işlem uygulanıyor. Trafik ekipleri gece de mesaisini sürdürerek akşam saatlerinde motosikletlerin yoğun kullanıldığı alanlarda denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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