Didim Belediyesi, Yaz Sezonuna Hazırlık Çalışmalarını Sürdürüyor - Haberler

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Didim Belediyesi, Yaz Sezonuna Hazırlık Çalışmalarını Sürdürüyor

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Didim Belediyesi, Yaz Sezonuna Hazırlık Çalışmalarını Sürdürüyor

Didim Belediyesi, ilçede yaz sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Altınkum Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında Tuntaş Sahili olarak bilinen bölgede gerçekleştirilen yapım, yenileme ve düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

Didim Belediyesi, ilçede yaz sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Altınkum Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında Tuntaş Sahili olarak bilinen bölgede gerçekleştirilen yapım, yenileme ve düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

Altınkum Plajı'nın halk arasında "Tuntaş Sahili" olarak bilinen bölgesinde başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Bölge halkının ve esnafın talebi üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında bölgeye 3 bin 500 metrekare begonit taşı döşendi. Peyzaj yenilemesi ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilen bölge, palmiye ağaçları ile süslendi.

"DİDİM İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Altınkum Plajı'nda, bölgemizin nadide noktasında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları tamamladık. Fen İşleri Müdürlüğümüz ile Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün ortak çalışması sonucu hızla sona eren çalışmalar kapsamında bölgeye 3 bin 500 metrekare begonit taşı döşendi, peyzaj ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Bölgeye değer katan çalışmalar sonucu ortaya çıkan eser ile gurur duyuyor, Didimimiz çok yakıştığını düşünüyorum. Didim için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

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