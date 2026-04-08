Didim'de perakende balık satışı yapan işletmeler denetlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri perakende balık satış noktalarını denetledi. Yapılan kontrollerde ürün tazeliği, hijyen şartları ve mevzuata uygunluk gibi kriterler incelendi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren balık satış noktalarında denetim yaptı. Gerçekleştirilen kontrollerde, ürünlerin tazeliği, hijyen şartları, muhafaza şartları ve mevzuata uygunluk gibi kriterler incelendi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, tüketici sağlığının korunması amacıyla işletmelerin gerekli kurallara uyup uymadığı kontrol edilirken, eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarıların yapıldığı öğrenildi. Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
