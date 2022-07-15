Didim'de Lavanta Festivali'ne Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Lavanta Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, festivale yoğun ilgi gösterdi.

Her yıl Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Lavanta Festivali, Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda kapılarını açtı. 13 Temmuz Çarşamba günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve PM Üyesi Gamze Taşçıer, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener ile CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak'ın da katılımıyla gerçekleştirilen tören ile başlayan festival, renkli görüntülere sahne oldu. Festivale binlerce vatandaş katıldı.

Didimli yerel grup Trio'nun sahne aldığı festivalde vatandaşlar, seramik, sabun ve yağ atölyelerinde doğal ürün yapımını öğrenirken; Didim Belediyesi'nin lisanslı markası 'Didyma' ürünleriyle de buluşma şansına erişti.

"FESTİVALLER KENTİ DİDİM'DE ETKİNLİKLERİMİZİ VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Didim'de vatandaşları kültür sanat etkinlikleri ve festivallerle buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Festivaller kenti Didim'de bir etkinliğimizi daha sona erdirdik. Belediyemiz tarafından geleneksel hale getirilen Lavanta Festivali bu yıl bir kez daha Didim Belediyesi Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda vatandaşlarımızla buluştu. Gerçekten çok eğlendik, çok güzel zaman geçirdik. Festivalimizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Önümüzde Yazarlar Festivali ve Zeytin Festivali var. Vatandaşlarımızı bu festivallerimize bir kez daha davet ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel