Didim'de Jandarmadan Öğrencilere Bilgilendirme Eğitimi

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri 213 öğrenciye çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulunarak, sorularını yanıtladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, SİBER Şube Müdürlüğü, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Cemal Ergenekon Ortaokulu'nda eğitim gören 213 öğrenciye 'Bir Derste Jandarmadan' faaliyeti kapsamında suçtan korunma ve kişisel güvenlik, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı, öğretmenlere de KADES, kadına el kalkamaz konularında ile jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. Öte yandan KADES uygulaması hakkında broşür ve rozet dağıtan ekipler, siber zorbalık afişlerini okul panosuna asıldı. Etkinlik sonunda ekipler öğrenci ve öğretmenlerden gelen soruları yanıtladı. - AYDIN