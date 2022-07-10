Didim'de 'Görkemli Hatıralar' Rüzgarı

Halk TV'nin programı "Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar" bu hafta Didim Amfitiyatro'da gerçekleştirildi. Canlı olarak yayınlanan programa yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Didim Amfitiyatro, Halk TV'nin programı Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar'ın bu hafta yayınlanan bölümüne ev sahipliği yaptı. Programın konukları ise Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve halk müziğinin sevilen sanatçısı Fuat Saka oldu.

Sabah saatlerinde başlayan program boyunca Fuat Saka ve Didim'in yerel sanatçılarının ezgileri Didim Amfitiyatro'da yankılandı. Didim Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gerçekleştirdiği gösteri ise izleyenlerden beğeni topladı. Didim Amfitiyatro'nun yeşil alanında gerçekleştirilen programı yüzlerce yurttaş canlı olarak takip ederken yayının izlenmesi on binlere ulaştı.

Programda konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, desteklerinden dolayı yurttaşlara teşekkür etti. Program öncesinde Serhan Asker ile birlikte dünyaca ünlü kehanetler merkezi Apollon Tapınağı'nı gezen Atabay, tapınak hakkında bilgi vererek Didim'i tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarının süreceğini söyledi. Didim'i daha yaşanılabilir bir kent yapmak için Didim Belediyesi olarak yoğun şekilde çalıştıklarını söyleyen Atabay'ın sözlerini vatandaşlar ayakta alkışladı.

ANKA / Yerel