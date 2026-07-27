Didim'de Gece Gıda Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, yaz sezonunda artan yoğunluk nedeniyle gece saatlerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından ilçe genelinde özellikle gece saatlerinde hizmet veren işletmelere yönelik gıda denetimleri yapıldı. Yaz sezonunda nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, gıda güvenliği ve ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada denetimlerin mesai saati gözetilmeksizin sürdürüldüğü belirtilerek, "İlçemizde özellikle gece saatlerinde faaliyet gösteren işletmelerde gıda kontrol görevlilerimiz tarafından gece denetimleri yapılmıştır. Mesai mefhumu gözetmeksizin denetimlerimiz yaz sezonu boyunca devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin yaz sezonu boyunca aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı