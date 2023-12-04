Didim Belediyesi ve Engelliler Derneği Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri

Didim Belediyesi ile Didim ve Yöresi Engelliler Derneği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Didim Belediyesi ile Didim ve Yöresi Engelliler Derneği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri yapıldı.

Efeler Mahallesi'nde bulunan dernek binasında gerçekleştirilen etkinliğe Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, İbrahim Metin Başer, Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Resul Yazıcı, siyasi parti temsilcileri, Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Farkındalık etkinliğinde konuşma yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Belediye olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının karşılanması için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu farkındalıkla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.