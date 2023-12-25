Didim Belediyesi, Soğuk Havalarda Çorba İkramı Yaptı

Didim Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte gerçekleştirdiği çorba ikramı Didimli vatandaş ve öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşüşü Didim'de de etkili oldu. Hava sıcaklıklarının düştüğü kentte Didim Belediyesi vatandaşların içini ısıttı. Didim Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından kent merkezine ve okullarına koyulan ikram aracı, esnafa ve öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu. İkram aracından çorbalarını alan vatandaşlar Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a teşekkür etti. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; "Soğuk kış günlerinden vatandaşlarımızın içini ısıtmak için ikram aracımızda, çorba ikramında bulunduk. Belirli bir program çerçevesinde çorba ikramımız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN