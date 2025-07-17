Dicle Kaymakamı, Jandarma Komutanlığına Ziyaret Gerçekleştirdi

Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Dicle İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görev başındaki personeller ile bir araya geldi.

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, ziyarette ilçenin güvenliği ve kamu düzenin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, ilçede yeni göreve başlayan Dicle İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca'ya da yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu. - DİYARBAKIR