Dicle İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden Evde Kimlik Kartı Başvuru Hizmeti
Diyarbakır'ın Dicle İlçe Nüfus Müdürlüğü, evine gidemeyen hasta, yaşlı ve yatalak vatandaşlar için evde kimlik kartı başvuru hizmeti sunmaya başladı. Amacı, kimlik kartı olmayan bin 591 kişiyi kimlik sahibi yapmak.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Nüfus Müdürlüğü örnek ve anlamlı bir çalışma yürütüyor.

Dicle İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından Adreste Nüfus Hizmeti kapsamında İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gelemeyen hasta, yaşlı ve yatalak vatandaşların kimlik kartı başvuruları evlerinde alınmaya başlandı. Kuruma gidemeyen hasta, yaşlı ve yatalak vatandaşların evlerine giden Dicle Nüfus Müdürlüğü'nde görevli personel, söz konusu vatandaşların kimlik kartları başvurularını evlerinde alıyor. Kimlik kartı başvurusunda hasta, yaşlı ve yatalak vatandaşlara kolaylık sağlayan Dicle İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün bu hizmeti memnuniyetle karşılandı. Kimlik kartı olmayan hasta, yaşlı ve yatalak vatandaşlar, evde başvuru işlemi hizmetinden yararlanmak için kuruma başvurmaları yeterli oluyor.

Yapılan anlamlı çalışmalar neticesinde; Dicle'de kimlik kartı almayan bin 591 kişinin tamamının kimlik kartı sahibi olması hedefleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
