Dicle'de göreve başlayan Kaymakam Mustafa Atış'tan şehit ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Diyarbakır'ın Dicle ilçesine atanan Kaymakam Mustafa Atış, göreve başladı.

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Melik Aslan ile birlikte şehit Ekrem Dinç'in ailesini ziyaret etti. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Mustafa Atış, şehit babası Hanefi Dinç ve şehit annesi Güllü Dinç ile samimi sohbet gerçekleştirdi.

Dicleli şehit er Ekrem Dinç, 1996 yılında Van'ın Çatak ilçesinde vatani görevini yaparken, terör örgütüyle çıkan çatışma sonucu şehit olmuştu. - DİYARBAKIR