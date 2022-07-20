Bingöl'ün Solhan ilçesinde kadınlara aile eğitimi verildi. Eğitimin ardından katılımcılara sertifika takdim edildi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçede yaşayan dezavantajlı kadınlara aile eğitimi verildi. Kadınları güçlendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla müdürlükçe belirlenen 20 kadına sağlık, medya, hukuk, iktisat, aile eğitimi ve iletişimi alanlarında eğitim verildi. Eğitim sonucunda katılımcılara sertifika takdim edildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın hizmetleri arasında bulunan Eğitim ve Danışmanlık Birimi olarak vatandaşlarımızı her anlamda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli eğitimler veriyoruz. Bu minvalde ilçemiz de yaşayan dezavantajlı bireylere aile eğitim programı çerçevesinde sağlık, medya iletişim ve hukuk alanında kadınlarımızı bilinçlendirmek adına eğitim verdik. Eğitim sonucu katılımcılarımıza bakanlık tarafından hazırlanan katılım belgelerini vermemin mutluluğunu yaşıyoruz. Birimimiz tarafından tüm hızımızla eğitimlerimize devam etmekteyiz. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız ihtiyaç duydukları konularla ilgili eğitim almak isterlerse kuruluşumuza başvuru yapabilirler" dedi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Yerel