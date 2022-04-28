Devrekli muhtar köylü vatandaşlara tatlı ve yumurta hediye etti

ZONGULDAK (İHA) - Devrekli muhtar yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle köyündeki vatandaşlarına tatlı ve yumurta hediye etti.

Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Özbağı Köyü Muhtarı Aziz Hızarcı yaklaşan Ramazan bayramı nedeniyle köyünde bir ilki gerçekleştirerek vatandaşlarına yumurta ve tatlı hediyesinde bulundu. Özbağı Köyünde bir ilki gerçekleştiren Muhtar Aziz Hızarcı hayata geçirdiği programla ilgili şunları söyledi:

"Ramazan ayının son günlerine ve bayrama yaklaştığımız şu günlerde istedi ki vatandaşlarımıza bayramlık hediyesi alarak onların duasını ve gönlünü alalım. Gurbetçi vatandaşlarımızın da katkıları ile hayata geçirdiğimiz bu etkinlikte ihtiyacı olan ve olmayan tüm köylü vatandaşlarımıza çam sakızı, çoban armağanı hediye takdiminde bulunduk Köyümüzde ikamet eden yaklaşık 250 vatandaşımıza 30'ar adetlik birer koli yumurta ile birer kiloluk tatlı hediye ederek onların gönüllerini almaya çalıştık. Bayramda da kolonya ve şeker ikramında bulunmayı düşünüyoruz. Köyümüzde ilkleri hayata geçirmek üzere devam ediyoruz."

Muhtarın hediyelerinden memnun olduklarını ifade eden köylü vatandaşlar ise "Muhtarımız özel günlerde ve bayramlarda bizleri memnun etmek için çeşitli hediyeler alarak gönlümüzü ve duamızı alır kendisinden Allah razı olsun" diye konuştular. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel