Devrek'te Mevlid Kandili Coşkuyla Kutlandı

Devrek'te Mevlid Kandili vatandaşlar tarafından coşku ile kutlandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde merkez ve köylerde yaşayan vatandaşlar Mevlid Kandilini coşku içerisinde kutlamanın heyecanını yaşadılar. İlçedeki Merkez Hacı İbrahim Ağa Yeni Camide organize edilen programda Kur'an*ı Kerim Tilaveti, mevlidhanlar tarafından ilahilerin okunması ve yapılan duaların ardından cemaate gecenin önemi hakkında hitap eden Devrek Müftüsü Murat Mutlu şöyle dedi:

"İnsanlığın kurtuluşu için alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın doğumunun 1500. yıl dönümünü büyük bir heyecan ile tekrar idrak etmiş olacağız. Peygamber Efendimiz, hayatın her safhasında bizlere en güzel bir şekilde örnek olmuştur. Aile, Peygamberimiz ile huzur bulmuştur. Çocuklar, Peygamberimiz ile sevgiyi tatmıştır. İnsanlık, merhameti Peygamberimiz ile tanımıştır. Yaşlılar, Peygamberimiz ile hürmet görmüştür. Gençler, Peygamberimiz ile değer kazanmıştır. Yetimin ve mazlumun yüzü Peygamberimiz ile gülmüştür. Efendimizin kutlu doğumuyla beraber dünyamız ve gönüllerimiz güneş misali aydınlık olmuştur. 1500 yıl önce nasıl ki cahiliye dönemini asr-ı saadete çevirmiş ise bugün de O'nun gittiği yoldan giderek bizler de eksiklerimizin ve yanlışlarımızın farkına varmak suretiyle O'nun döneminde olduğu üzere mutlu ve huzurlu bir hayat için yepyeni bir sayfa açmış olacağız. Asırlar boyunca Peygamber Efendimiz'in adının anıldığı mekanlar izzet bulmuş, O'nun adını anan kalpler güzelleşmiş, O'nun adının anıldığı her yer değer bulmuştur. Camilerimiz, minarelerimiz günde beş vakit O'nun Peygamberliğine şahitlik ediyor. Tüm salatü selamlar O'na ve O'nun, alinin, ashabının ve ümmetinin üzerine olsun. Mevlit Kandilimizin bütün insanlık için rahmet ve berekete vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum."

Düzenlenen program ve namaz çıkışının ardından hayırsever vatandaşlar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ZONGULDAK