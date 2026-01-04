Haberler

Madencilerin 5'inci kongresinde mevcut başkan Saraçoğlu güven tazeledi

Madencilerin 5'inci kongresinde mevcut başkan Saraçoğlu güven tazeledi
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kongre'de madenciler mevcut başkan Abdullah Saraçoğlu'nu yeniden seçti. Seçim demokratik bir ortamda gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Devrek Madencileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kongresi'nde madenciler mevcut başkanını yeniden seçtiler.

Açılış ve yoklamanın ardından divan heyetinin seçiminden sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla kongreye devam edildi. Divan başkanı tarafından yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, işletme hesap özetlerinin okunması, denetim kurulu faaliyet raporunun okunması, yönetim ve denetlim kurulu faaliyet raporları ve işletme hesap özetlerinin görüşmeye açılması, dernek tüzüğü 12. maddesinin 1. fıkrasının değiştirilmesi, seçim ve yönetimin belirlenmesi, yönetim ve denetim seçimlerine geçilmesinin ardından dernek başkanının yeniden belirlenmesi için kapalı zarf usulü ile oylamaya geçildi.

Devrek Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye iki aday ile girildi. Kongrede Soner Susam ve Abdullah Saraçoğlu başkanlık için seçime girerken, mevcut başkan Abdullah Saraçoğlu 382 oyun 201'ini alarak yeniden dernek başkanı seçildi.

Gerçekleştirilen seçimin demokratik bir ortamda hayata geçirildiğini ifade eden Saraçoğlu, "Bizlere yeniden bu görevi layık gören tüm madenci kardeşlerime teşekkürlerimi arz ediyorum. Bundan evvel olduğu gibi bundan sonra da yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte derneğimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Tekrardan bizleri bu göreve getiren siz kıymetli mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi bir borç bilirim" diye konuştu. - ZONGULDAK

