Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Filistin'e Yardım

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Filistin'e yardım amaçlı hayata geçirilen ve Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen hayır amaçlı çarşıya vatandaşlar destek vermek için adeta biri birleri ile yarıştılar.

"İnsanlığa Ses, Gazze'ye Nefes" adı altında düzenlenen hayır çarşısı ile ilgili bilgi veren Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İsmail Öztürk," Ateşkes sürecinin başlamasıyla birlikte uzun yıllardır büyük yıkımlar yaşayan Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak amacıyla "İnsanlığa Ses, Gazze'ye Nefes" adı altında okulumuzda okul idaresi ile okul aile birliği tarafından ortaklaşa hayır çarşısını hayata geçirdik. Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ailesi olarak, okul idaresi, okul aile birliği, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizin katkılarıyla gerçekleşen çarşımız büyük bir dayanışma örneğine sahne oldu.

Talebelerimiz tarafından hazırlanan ve stantlarda yer alan ürünler yoğun ilgi gördü ve elde edilen gelir ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere ulaştırılmak üzere ilgili yardım kuruluş hesabına 62.376 Türk Lirası olarak yatırıldı. Bizlere destek vererek katkılarını esirgemeyen okul idarecilerimize, okul aile birliğine, vatandaşlarımıza ve bin bir zahmetle hazırladıkları yiyecek, içecek ve el işlerini hazırlayan öğrencilerimize okul idarem adına çok teşekkür ediyorum. Dualarımız Filistin için sessiz değiliz unutmadık" diye konuştu. - ZONGULDAK