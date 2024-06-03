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Devrek İlçesinde Müftülük Öncülüğünde Hayır Çarşısı Kuruldu

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Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrek İlçe Müftülüğü öncülüğünde faaliyet gösteren Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yürütülen 'Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüleri' kurmak amacıyla hayır çarşısı açıldı.

Devrek İlçesinde müftülük öncülüğünde hayır çarşısı kuruldu.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrek İlçe Müftülüğü öncülüğünde faaliyet gösteren Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yürütülen "Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüleri" kurmak amacıyla hayır çarşısı açıldı.

Devrek Cumhuriyet Bulvarında açılan hayır çarşısı ile ilgili bilgi veren Devrek Gençlik Koordinatörü Başkanı Duygu Ayaş,"Faaliyetlerimiz çerçevesinde her hafta sonu gerek ortaokul, gerekse liseli öğrencilerimizin katılımıyla dini içerikli sohbetlerimiz, fidan dikme, örgü örme, kitap okuma, ebru sanatı, anahtarlık yapımı, suluboya gibi atölye çalışmalarını yapmaktayız. Müftülüğümüz bünyesinde yürütülen bir gönüle dokunmak amacıyla çıktığımız bu kutlu yolda Devrek Diyanet Gençliğimizin çalışmalarına katkı sunmak, öğrencilerin istifade etmesi için hayır çarşısı düzenlenmiştir. Katılım sağlayarak bizlere destek veren bütün kardeşlerimize teşekkür ederiz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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