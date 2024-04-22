Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Kaymakam Evlice başkanlığında hayata geçirildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Yılı Dönem Başı Toplantısı Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice başkanlığında toplandı. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanırken, yeni seçilen ve mevcut köy ve mahalle muhtarlarına ilçede görev yapan daire amirleri tarafından bilgi sunumu gerçekleştirildi.

Sunumlardan sonra gerçekleştirilen programın ardından birlik toplantısı sona erdi. - ZONGULDAK