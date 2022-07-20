Devrek Belediye Başkanı Bozkurt'tan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Yıl Dönümünde, 'Atatürk' Vurgusu

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla "Bugün Montrö Sözleşmesi'nin yürürlükte olması Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başarısıdır" dedi.

Açıklamasında, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başarısı olduğunu vurgulayan Başkan Bozkurt, sözleşmenin 86 yıldır Türkiye'nin gözetiminde titizlikle uygulandığını belirtti. Bozkurt'un açıklaması, şöyle:

"Montrö gereğince, ister Karadeniz'e kıyısı bulunsun, ister Karadeniz'e kıyıdaş bir devlete ait olmasın, Türk boğazları bölgesinden sadece hafif su üstü gemileri, küçük savaş gemileri ve yardımcı sınıf gemiler geçebilmektedir. Bu gemilerin boğazlardan geçebilmesi için Türk Hükümeti'ne sekiz gün öncesinden ön bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Hiç kimse elini kolunu sallayarak Türk boğazlarından geçiş yapamaz. Türkiye, boğazlarla ilgili tedbirler alabilir, ama bunlar Türkiye'ye özel tedbirler olabilir.

Bugün sözleşme feshedilirse, Türk boğazları bölgesinde bugün Türkiye'nin sahip olduğu haklardan daha azına sahip olmasını hiç kimse isteyemez. Neticede iki ulusal boğazı ve bir iç denizinden Karadeniz ile Akdeniz arasında Ege'den gemiler geçiş yapacaktır. Sözleşme feshedilip öngörülen süre zarfında sözleşme yapılamazsa Karadeniz dünyadaki diğer denizlerde ve okyanuslarda olduğu gibi karasuları dışında açık deniz statüsünde olur. Bugün Montrö Sözleşmesi'nin yürürlükte olması Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başarısıdır."

ANKA / Yerel