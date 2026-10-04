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Devlet yaptı, vatandaşlar 30 yıl sonra köylerine döndü

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Devlet yaptı, vatandaşlar 30 yıl sonra köylerine döndü
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Şırnak’ta terör nedeniyle boşaltılan köyler, Terörsüz Türkiye süreci ile dolmaya başladı.

Şırnak'ta terör nedeniyle boşaltılan köyler, Terörsüz Türkiye süreci ile dolmaya başladı. Köylerine gelip yerleşen vatandaşların talepleri ile bir bir yerine getiriliyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz yaylasındaki Akarsu köyü 30 yıl önce terör nedeniyle boşaltılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreçte yıllar sonra ilk defa terörün bölgeden temizlenmesiyle beraber huzur ve güven ortamı tamamen tahsis edildi. Vatandaşlar tekrar köylerine dönmek için kaymakamlığa dilekçe verdi. Dilekçeleri olumlu karşılayan Şırnak Valiliği köylere dönüş projeleriyle köylerine dönen vatandaşlar için şebeke, sulama kanalları, içme suyu şebekeleri, su depoları ve elektrik hatları yaptı. İlk etapta yapılan çalışmaları gören vatandaşlar köylerinde kalıcı kalmak için evler yapmaya başladı. 30 yıl sonra ilk defa köylerine gelerek yaz kış kalmayı düşünen vatandaşlar yolların da yapılmasını talep ediyor. Hayvancılık ve arıcılıkla geçimini sağlayan bölge halkı devletin desteğiyle tekardan köylerindeki çalışmalarına başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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