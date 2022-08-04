Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'dan KPSS açıklaması Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, "KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, "KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun" dedi. DDK Başkanı Yunus Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yönelik incelemelere titizlikle devam ettiklerini kaydetti. Arıncı açıklamasında, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" ifadelerine yer verdi. (Huzeyfe Tarık Yaman /İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Güncel Haberler

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