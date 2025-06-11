Devlet Bahçeli'den Gazi Yaşargil'e Başsağlığı

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' olarak bilinen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefatını derin bir üzüntüyle karşıladı ve başsağlığı diledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı', tıp biliminin dünya çapında saygı duyulan ismi, ülkemizin yetiştirdiği en değerli bilim insanlarından biri olan Sayın Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım" dedi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' olarak bilinen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefatı üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile başsağlığı diledi.

Başkan Bahçeli, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı', tıp biliminin dünya çapında saygı duyulan ismi, ülkemizin yetiştirdiği en değerli bilim insanlarından biri olan Sayın Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Prof. Dr. Yaşargil, yalnızca hekimlik alanında değil; bilimsel çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve insanlığa sunduğu katkılarla da Türk tıbbının gururu, milletimizin iftihar kaynağı olmuştur."

Gazi Yaşargil'in Türkiye'nin adını uluslararası bilim camiasında en üst düzeyde temsil etmiş, eserleriyle ve öncülük ettiği yöntemlerle pek çok hayatın kurtulmasına vesile olduğunu belirten Başkan Bahçeli, "Kendisinin azmi, dehası ve insanlığa adanmış hayatı, gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Onun mirası, sadece tıpta değil; bilime, emeğe ve millete adanmışlığın en yüksek örneği olarak da yaşayacaktır. Milletimizin başı sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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